Орбан констатировал конец мирового порядка Запада

Председатель правительства Венгрии Виктор Орбан во время выступления в Будапеште на конференции заявил, что мировому порядку, основанному Западом, пришёл конец, поскольку на его месте уже формируется новая модель мироустройства, которая будет действовать в ближайшие десятилетия.