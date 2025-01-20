Орбан констатировал конец мирового порядка Запада

Председатель правительства Венгрии Виктор Орбан во время выступления в Будапеште на конференции заявил, что мировому порядку, основанному Западом, пришёл конец, поскольку на его месте уже формируется новая модель мироустройства, которая будет действовать в ближайшие десятилетия.
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