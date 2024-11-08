Врач Трофимова призвала включить в меню для долголетия репу, простоквашу и квашеную капусту

В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач-реабилитолог Сергей Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова порекомендовали россиянам добавить в рацион традиционные блюда русской кухни, ингредиенты которых обладают уникальными полезными свойствами.