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Врач Трофимова призвала включить в меню для долголетия репу, простоквашу и квашеную капусту

Врач Трофимова призвала включить в меню для долголетия репу, простоквашу и квашеную капусту

В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач-реабилитолог Сергей Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова порекомендовали россиянам добавить в рацион традиционные блюда русской кухни, ингредиенты которых обладают уникальными полезными свойствами.

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