На Урале потеплеет, но будет дуть сильный ветер

К концу рабочей недели крепкие морозы в Свердловской области отступят. По данным Уральского гидрометцентра, 24 января холодный барический гребень переместится в Казахстан и не будет влиять на погоду Среднего Урала.
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