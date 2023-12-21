Минтруд предложил засчитывать гражданам трудовой стаж на Украине

Жители новых регионов страны имеют большой опыт работы в украинском государстве с 1991 года.Пресс-служба Минтруда сообщает, что ведомство разработало законопроект, согласно которому жителям новых регионов России может быть зачтён стаж работы на Украине с 1991 года после развала СССР.