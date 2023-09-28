Пенсии силовиков вырастут на 10,5 %, а у других пенсионеров — на 100 % с октября

С 1 октября увеличатся пенсии некоторых категорий россиян – на 10,5 % вырастут выплаты силовикам. Кроме того, 80-летние пенсионеры и инвалиды I группы будут получать пенсию с надбавкой в 100 % фиксированной выплаты.