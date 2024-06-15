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Coca-Cola вновь регистрирует товарные знаки в России

Coca-Cola вновь регистрирует товарные знаки в России

Американский производитель напитков Coca-Cola Company в апреле подал в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta, которые в 2022 году вывел с российского рынка, пишут «Ведомости» со ссылкой на базу ведомства.

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