Меньшова о Максаковой, унизившей ее на интервью: «Это просто удовольствие, что можно кого-то бить по щекам»

10 лет назад Юлия Меньшова столкнулась с тем, что в страшных снах видит каждый интервьюер, — ее гостья Людмила Максакова смеялась над ней, игнорировала вопросы и даже запугивала, что не даст передаче выйти в эфир.
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