Женские истории в чувственных и эмоциональных портретах Нины Милке

Прежде чем начать творить, Нина Милке прошла через множество серьезных испытаний. Она осталась одна с ребенком, долго не могла найти свой путь в творчестве, а потом, когда нашла, сломала свой главный инструмент.
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