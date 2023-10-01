Добровольная защита: Канело выиграл самый статусный бой в карьере

В ночь на воскресенье, 1 октября, в Лас-Вегасе прошел уникальный бой, встречались два действующих абсолютных чемпиона мира: король суперсреднего веса (до 76,2 кг) мексиканец Сауль «Канело» Альварес и король первого среднего (до 69,8 кг) американец Джермелл Чарло.