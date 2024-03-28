Начальник медицинского пункта отряда спецназначения группировки прикрытия Госграницы помог отбросить украинских боевиков от российской границы

Военный медик с позывным «Велес» на месте командира танка руководил ведением огня прямой наводкой по штурмовым подразделениям, при этом корректируя артиллерию.
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