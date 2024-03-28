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Закон, порядок, государство

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Начальник медицинского пункта отряда спецназначения группировки прикрытия Госграницы помог отбросить украинских боевиков от российской границы

Начальник медицинского пункта отряда спецназначения группировки прикрытия Госграницы помог отбросить украинских боевиков от российской границы

Военный медик с позывным «Велес» на месте командира танка руководил ведением огня прямой наводкой по штурмовым подразделениям, при этом корректируя артиллерию.

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Комментарии
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А Кудасов
А командир танка в это время ...  придумайте сами.
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