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Зенитчики ЗВО в ходе учений под Петербургом уничтожили гиперзвуковые цели

Зенитчики ЗВО в ходе учений под Петербургом уничтожили гиперзвуковые цели

Расчет полка зенитной обороны С-400 «Триумф» из состава Западного военного округа (ЗВО) уничтожил гиперзвуковые цели условного врага.

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