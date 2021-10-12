Зенитчики ЗВО в ходе учений под Петербургом уничтожили гиперзвуковые цели

Расчет полка зенитной обороны С-400 «Триумф» из состава Западного военного округа (ЗВО) уничтожил гиперзвуковые цели условного врага.
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