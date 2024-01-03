Польский гроссмейстер Дуда не пожал руку россиянину Хисматуллину

Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался жать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам, который прошел с 26 по 30 декабря в узбекистанском Самарканде, передает РИА Новости.
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