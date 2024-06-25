"Это вам за Сонечку" Наши разнесли вражин за смерть 9-летней малышки

Валентина

Я все-время задаюсь вопросом: почему "преспокойно везут и везут". Почему не разбомбить все автомобильные и железные дороги? Заблокировать все наземные, водные и воздушные пути? С самого начала операции это надо было сделать. Я, конечно, ничего не понимаю в военном деле, но это первое, что приходит мне на ум.