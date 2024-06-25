"Тела везут в Румынию" Сравняли с землей целый завод с Атакмсами и обслугой. Это вам за нее С е в а с т о п о л ь.
"Это вам за Сонечку" Наши разнесли вражин за смерть 9-летней малышки
Комментарии
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Валентина
Я все-время задаюсь вопросом: почему "преспокойно везут и везут". Почему не разбомбить все автомобильные и железные дороги? Заблокировать все наземные, водные и воздушные пути? С самого начала операции это надо было сделать. Я, конечно, ничего не понимаю в военном деле, но это первое, что приходит мне на ум.
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11 час.
Ольга
Скорейшего выздоровления всем пострадавшим, глубокое соболезнование родным и близким погибшим! Плачу о погибшим деткам! А хохлам с англосаксами гореть в аду!
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10 час.
Ина Куликова
Жаль Сонечку, но разве дело только в ней? А тот второй дитенуш, его не жаль? А все погибшие и ранение? Конечно, они ж не дети зам.мера....
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4 час.
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