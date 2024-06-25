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"Это вам за Сонечку" Наши разнесли вражин за смерть 9-летней малышки

"Это вам за Сонечку" Наши разнесли вражин за смерть 9-летней малышки

"Тела везут в Румынию" Сравняли с землей целый завод с Атакмсами и обслугой. Это вам за нее   С е в а с т о п о л ь.

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Комментарии
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Валентина
Я все-время задаюсь вопросом: почему &quot;преспокойно везут и везут&quot;. Почему не разбомбить все автомобильные и железные дороги? Заблокировать все наземные, водные и воздушные пути? С самого начала операции это надо было сделать. Я, конечно, ничего не понимаю в военном деле, но это первое, что приходит мне на ум.
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11 час.
Ольга
Скорейшего выздоровления всем пострадавшим, глубокое соболезнование родным и близким погибшим! Плачу о погибшим деткам! А хохлам с англосаксами гореть в аду!
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10 час.
Ина Куликова
Жаль Сонечку, но разве дело только в ней? А тот второй дитенуш, его не жаль? А все погибшие и ранение? Конечно, они ж не дети зам.мера....
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4 час.

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