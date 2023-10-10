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Жители Энергодара остались без воды после удара беспилотника ВСУ

Жители Энергодара остались без воды после удара беспилотника ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали город Энергодар в Запорожской области при помощи беспилотника. От удара перестал работать трансформатор подстанции «Водозабор», в результате чего местные жители остались без воды, говорится в Telegram-канале администрации города.

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