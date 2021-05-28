Художник Ольга Ивлева. Акварельная радуга над цветущим полем

ИскусствоТуризмХудожник Ольга Ивлева. Акварельная радуга над цветущим полем Акварели современного уральского художника Ольги Ивлевой. Художник Ольга Ивлева родилась в городе Кургане в 1969 году.Вернуться к статье66НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьmurmur52 Жилина Елена (Бойко)Великолепные акварели,спасибо!Starikan СтаренькийСпасибо!Владимир Безбадченконеровный талант: то перспектива не верна, то обилие куполов портит впечатление. А то и явный ляп как с девочкой и голубями.НСНина СинельниковаВсе равно понравилосьАлександр КлюяновХорошие работы.ТОМАС СУХОТИНТалантливые работы...🌝Комментировать
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