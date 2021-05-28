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Художник Ольга Ивлева. Акварельная радуга над цветущим полем

Художник Ольга Ивлева. Акварельная радуга над цветущим полем

    Акварели современного уральского художника Ольги Ивлевой.   Художник Ольга Ивлева родилась в городе Кургане в 1969 году.

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murmur52 Жилина Елена (Бойко)
Великолепные акварели,спасибо!
Starikan Старенький
Спасибо!
Владимир Безбадченко
неровный талант: то перспектива не верна, то обилие куполов портит впечатление. А то и явный ляп как с девочкой и голубями.
Нина Синельникова
Все равно понравилось
Александр Клюянов
Хорошие работы.
ТОМАС СУХОТИН
Талантливые работы...🌝

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