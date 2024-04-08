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The War Zone: США замыслили получить "Святой Грааль" стратегической разведки

The War Zone: США замыслили получить "Святой Грааль" стратегической разведки

Спутники-шпионы для американской разведки на низкой околоземной орбите от компании Starshield (структура SpaceX) можно считать "Святым Граалем" (святой грааль - это чаша, из которой пил Иисус Христос во время тайной вечери).

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