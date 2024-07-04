Американские кураторы подсказали ВСУ интересный "лайфхак": бить по нашей земле с гражданских сухогрузов из нейтральных вод.
Бить по России под чужим флагом: Раскрыта схема ударов "Хаймарсами" по Крыму
Комментарии
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АБ
Александр Балушкин
А где наши невидимые подводные лодки в море, с автономный плаванием или их засекают с космоса.
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1 д.
В
Виктор
Где, где - они же невидимые!
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23 час.
Владимир Шалимов
Пусть автор не 3,14-здит: сегодня в Евпатории и её окрестностях (Саки, Новофёдоровка, Заозёрное) тихо и спокойно, никаких прилётов не было и нет. Пить меньше надо, чтобы земля не тряслась и сбития не мерещились. Это было позавчера. Значит всё это время горе-блохер бухал до белочки.
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23 час.
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