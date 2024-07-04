Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 519 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Орлов
    200 миллиардов ущерб... Россию на триста накрыли и ничего... Без всяких землетрясений... Без шума и пыли, ну разве кр...«Да не будет её, ...
  • Sergiy Che
    Если русские не станут нормально рожать заселится кем-нить по любасу ибо свято место пусто не бывает....«Мы испытываем от...
  • Олег Гарафутдинов
    👍Генерал-лейтенант...

Бить по России под чужим флагом: Раскрыта схема ударов "Хаймарсами" по Крыму

Бить по России под чужим флагом: Раскрыта схема ударов "Хаймарсами" по Крыму

  Американские кураторы подсказали ВСУ интересный "лайфхак": бить по нашей земле с гражданских сухогрузов из нейтральных вод.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АБ
Александр Балушкин
А где наши невидимые подводные лодки в море, с автономный плаванием или их засекают с космоса.
Ответить
1 д.
В
Виктор
Где, где - они же невидимые!
Ответить
23 час.
Владимир Шалимов
Пусть автор не 3,14-здит: сегодня в Евпатории и её окрестностях (Саки, Новофёдоровка, Заозёрное) тихо и спокойно, никаких прилётов не было и нет. Пить меньше надо, чтобы земля не тряслась и сбития не мерещились. Это было позавчера. Значит всё это время горе-блохер бухал до белочки.
Ответить
23 час.

Картина дня

наверх