Бить по России под чужим флагом: Раскрыта схема ударов "Хаймарсами" по Крыму

А где наши невидимые подводные лодки в море, с автономный плаванием или их засекают с космоса.

Владимир Шалимов

Пусть автор не 3,14-здит: сегодня в Евпатории и её окрестностях (Саки, Новофёдоровка, Заозёрное) тихо и спокойно, никаких прилётов не было и нет. Пить меньше надо, чтобы земля не тряслась и сбития не мерещились. Это было позавчера. Значит всё это время горе-блохер бухал до белочки.