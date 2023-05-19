Военное обозрение

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Пресса США: Для обучения украинских пилотов на истребителях F-16 потребуется гораздо меньше времени, чем считали в Пентагоне

Пресса США: Для обучения украинских пилотов на истребителях F-16 потребуется гораздо меньше времени, чем считали в Пентагоне

Украинские пилоты смогут обучиться пилотированию американских истребителей F-16 гораздо быстрее, чем это предполагают на Западе.

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