В России подорожали билеты на фестивали и спортивные мероприятия

В России резко выросла стоимость билетов на фестивали и спортивные мероприятия. По словам экспертов, на цены повлияли возросшие гонорары артистов, высокий спрос, расходы на организацию более технологичных шоу и обеспечение безопасности.
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