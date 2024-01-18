В Давосе рассказали об удивительной устойчивости мировой экономики

Глобальный ВВП в 2023 году вырос сильнее, чем ожидалось, что позитивно повлияет на его динамику и в 2024-м, рассказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, мнение которой приводит Bloomberg.