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Закон и Порядок

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Кто помешал мирным переговорам России и Украины

Кто помешал мирным переговорам России и Украины

Шредер: пойти на мир с Россией Украине не разрешили США Компромисса между Киевом и Москвой не захотели США, уверен бывший немецкий канцлер.

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Комментарии
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А
Александр
Пиндосы принимают любое обличье. Выперли их компании из России, оставили нуворишей, которые делают то же самое. Над Украиной только тени крыльев американский беспилотников видим, да американские товарные этикетки на снарядах и ракетах. А что? Рынок! Кто русофобию разжигает? Сбежавшие, спортивные организации, обыватели, ни за что не отвечающие чиновники ЕЭС. И результаты есть. И немалые. А мы их языком плаката! А нам, шелудивым, мигрантов, Один путь. Прощай, немытая Россия! А Сатановского под суд!
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