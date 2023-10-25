Есть погибшие и раненые: Израиль нанёс удар по сирийской провинции Дераа

В результате израильского авиаудара по сирийской провинции погибло восемь военнослужащих страны.Министерство обороны Сирийской арабской республики заявило, что в результате израильских авиаударов по военным позициям в провинции страны Дераа, погибло восемь сирийских военнослужащих, ещё семь получили ранения.
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