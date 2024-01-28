Министр Секерский: свободная торговля с Киевом наносит удар по польским фермерам

Отмена пошлин и либерализация торговли с Украиной в целом, введенная в 2022 году, приносит выгоду Киеву и несет издержки польским фермерам, их и других специалистов на рынках Европы необходимо обезопасить.
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