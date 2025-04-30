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Премьер-лига. Женщины. За 3-е место. «Енисей» примет МБА

«Енисей» и МБА проведут третий матч серии за 3-е место, счет пока равный – 1-1. Чемпионат России Женщины Премьер-лига За 3-е место (до 3 побед) Енисей – МБА 30 апреля, 15.

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