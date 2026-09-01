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Регионы России

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Moon Studios отложила релиз игры No Rest for the Wicked на март 2027 года

Moon Studios отложила релиз игры No Rest for the Wicked на март 2027 года

Студия Moon Studios объявила об отсрочке полноценного релиза изометрического ролевого экшена No Rest for the Wicked, находящегося в раннем доступе.

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