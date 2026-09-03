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Царьград

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Новая трагедия в Сибири – медведь напал на женщин, обе мертвы: Первые кадры с места ЧП

Новая трагедия в Сибири – медведь напал на женщин, обе мертвы: Первые кадры с места ЧП

Найдены пропавшие три дня назад женщины – жительницы Красноярского края ушли в лес и не вернулись. Как оказалось, они встретились с хищником.

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