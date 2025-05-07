Синдром ресторанного желудка: почему может болеть живот даже после полезной еды в кафе

Многие знакомы с неприятным чувством дискомфорта в животе после посещения кафе или ресторана. Даже если вы заказывали блюдо из полезных продуктов, боли в животе, вздутие, тошнота или диарея могут испортить впечатление от обеда.
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