НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Alldaily

189 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей О
    Да пора вводить ответственность за тунеядствоТомский депутат с...
  • Янина Митусова
    А без Собчак и вода не освятится- везде свой нос сует. Какое всем дело до этого?! Растут себе хорошие детки и здоровь...Собчак раскрыла т...
  • Леонид Ла Рошель
    Какое удачное совпадение - сразу двух шмар "незаслуженно забытых" прорекламировали! А то, сцуко, все аж кушать не мог...Собчак раскрыла т...

В России наценка на социально значимые товары снизилась в разы

В России наценка на социально значимые товары снизилась в разы

Наценка на социально значимые товары в России по итогам 2023 года снизилась в 2,5 раза до 6,4%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в стране Уточняется, что в 2022 году этот показатель составлял 16%, а в 2021 году — 22%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх