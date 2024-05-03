В России наценка на социально значимые товары снизилась в разы

Наценка на социально значимые товары в России по итогам 2023 года снизилась в 2,5 раза до 6,4%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в стране Уточняется, что в 2022 году этот показатель составлял 16%, а в 2021 году — 22%.