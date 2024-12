Опубликован хвалебный трейлер приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle П...

Опубликован хвалебный трейлер приключенческого экшена Indiana Jones and the Great CircleПриключенческий экшен от первого лица Indiana Jones and the Great Circle стал одной из лучших игр текущего года, получив немало положительных отзывов от ведущих мировых изданий, и чтобы еще больше подчеркнуть этот факт, компании MachineGames… источник#Indiana_Jones_and_the_Great_Circle.