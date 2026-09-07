Минобороны РФ заявило о разрушении моста в Краматорске авиаударом

По данным пресс-службы Минобороны, бомбардировка проводилась в рамках выполнения задач специальной военной операции.
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