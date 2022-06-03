Несекретные материалы

13 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Васс К
    Обменять боевиков можно.. но только по частям, в виде органов для пересадки. Все равно ведь мозги не пересаживают.. И...«Азов» на размнож...
  • Vladimir Lenkov
    А Вы еще наивнее, чем я думал.«Азов» на размнож...
  • michael
    поздно,уже нет нации хохол,как  и государства украины больше не будет.Всё кончено - укр...

Ростех представил блокчейн-платформу, способную заменить SWIFT

Ростех представил блокчейн-платформу, способную заменить SWIFT

Компания «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех на форуме ЦИПР-2022 презентовала промышленную блокчейн-платформу CELLS и прикладные решения, разрабатываемые на ее основе, в том числе систему для осуществления платежей в международных расчетах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх