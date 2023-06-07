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«У нас не получается добиться того, чего я ожидал»: продюсер BTS о своих переживаниях за группу

«У нас не получается добиться того, чего я ожидал»: продюсер BTS о своих переживаниях за группу

13 июня исполнится 10 лет самой популярной k-pop группе BTS. За эти годы айдолы выпустили множество альбомов, которые разлетелись по всему миру многотысячными тиражами, южнокорейский бойз-бенд собирает миллионные залы и не теряет своей популярности.

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