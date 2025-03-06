Девушка узнала себя на 115-летней картине русской художницы

Жительница США узнала себя на картине Зинаиды Серебряковой. Об этом пишет New York Post (NYP). 22-летняя Райли Мэдисон Ладнер из штата Миссисипи рассказала в соцсети, что никогда не слышала имени русской художницы, пока один из подписчиков не сообщил ей об их поразительном внешнем сходстве.