Девушка узнала себя на 115-летней картине русской художницы

Жительница США узнала себя на картине Зинаиды Серебряковой. Об этом пишет New York Post (NYP). 22-летняя Райли Мэдисон Ладнер из штата Миссисипи рассказала в соцсети, что никогда не слышала имени русской художницы, пока один из подписчиков не сообщил ей об их поразительном внешнем сходстве.
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