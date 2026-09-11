Медведев: у России нет необходимости в мобилизации

Утверждения о том, что Россия якобы находится «на пороге мобилизации», являются враньем и провокацией, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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