ABC: Минюст США требует депортировать российскую ученую Петрову

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки настаивает на депортации российской исследовательницы Ксении Петровой, которая была задержана в Бостоне за попытку незаконного ввоза эмбрионов лягушек без необходимых разрешений.
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