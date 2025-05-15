ABC: Минюст США требует депортировать российскую ученую Петрову

Новости внутренней и внешней политики в России

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки настаивает на депортации российской исследовательницы Ксении Петровой, которая была задержана в Бостоне за попытку незаконного ввоза эмбрионов лягушек без необходимых разрешений.