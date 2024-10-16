Политика как он...
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Политика как она есть

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Названо самое уязвимое место в обороне ВСУ

Названо самое уязвимое место в обороне ВСУ

Самое уязвимое место в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это Донбасс, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

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