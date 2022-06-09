20 странностей Джонни Деппа

9 июня американскому актеру, музыканту, сценаристу и продюсеру Джонни Деппу исполняется 59 лет. Актер стал наиболее известен благодаря плодотворному сотрудничеству с режиссером Тимом Бертоном, чьи работы можно назвать необычными и немного странными.