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Джейсон Тейтум звонил Дэмиану Лилларду, но разыгрывающий по-прежнему намерен перейти в «Майами»

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум пытался переманить в команду разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда, однако это не дало своих плодов, рассказал инсайдер ESPN Марк Джей Спирс.

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