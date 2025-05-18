Канны-2025: Дженнифер Лоуренс, Роберт Паттинсон и Зои Дойч

На набережной Круазет продолжается 78-й Каннский кинофестиваль, в рамках которого 17 мая состоялась премьера фильма Ричарда Линклейтера «Новая волна» о том, как Жан-Люк Годар создавал легендарный фильм «На последнем дыхании».