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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мухамадуллин забросил 1-ю шайбу в НХЛ в матче против «Вегаса»

Защитник «Сан-Хосе» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (2:2, 2-й период).  22-летний россиянин проводит свой 6-й матч за «Шаркс» в текущем сезоне и 9-й за карьеру.

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