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Царьград

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Страшный сон Украины: Россия может стать больше. О каких регионах речь?

Страшный сон Украины: Россия может стать больше. О каких регионах речь?

По информации NEWS.RU, Украина опасается присоединения новых территорий к России. Предполагается, что в состав России могут войти украинские регионы, не желающие оставаться под контролем Киева, в частности Сумская и Харьковская области.

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