В Госдуме отреагировали на заявление Макрона о миротворцах на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал фальстартом заявление президента Франции Эммануэля Макрона о размещении миротворцев из европейских стран на Украине.
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