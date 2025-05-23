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Игорь Куцак сообщил о внедрении цифровых сервисов для оплаты водоснабжения в Курске

<p style="text-align:justify">В своём официальном Telegram-канале Игорь Куцак рассказал об успешной защите итоговой работы в рамках программы &laquo;Школа мэров&raquo;, разработанной Высшей школой государственного управления РАНХиГС при поддержке Администрации Президента и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

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