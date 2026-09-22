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Новости Липецка

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Нефтегазовые компании направили 151 млрд рублей на цифровую трансформацию

Нефтегазовые компании направили 151 млрд рублей на цифровую трансформацию

Основной эффект от внедрения ИИ нефтегазовые компании отмечают во внутренних процессах: 67% сообщили о повышении эффективности бизнес-процессов, 53% — о росте эффективности производства.

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