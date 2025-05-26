Благосостояние южноуральских семей снизилось

Челябинская область заняла предпоследнее место среди регионов УрФО в рейтинге благосостояния семей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2024 году у семейных южноуральцев стало оставаться меньше денег после минимальных расходов, чем год назад.
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