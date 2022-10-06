Политика как она есть

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  • Дмитрий Пузанов
    Обычно западные деятели становятся адекватнее, когда выходят в отставку. А тут такое... Ну ладно, пусть верит. Некото...Отставной америка...
  • Валерий Шаронов
    автор ты что хотел сказать? выдержано вытирать плевки и дальше? мы и так уже предаём тех людей которым своим приходом...Уязвленное самолюбие
  • Василий
    Да, этот американский отставной генерал уже начал управлять всем миром, пока не привлекая внимания санитаров !!!Отставной америка...

Почему Китай не позволит европейской экономике полностью развалиться

Почему Китай не позволит европейской экономике полностью развалиться

Теракты, совершенные «неустановленными лицами» на подводных магистральных трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», поставили под вопрос дальнейшие экономические перспективы Германии и в перспективе даже целостность Европейского союза.

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