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Артурас Карнишовас нанят консультантом Адама Сильвера по Лиге Европы под эгидой НБА

Как сообщает The Athletic, бывший руководитель «Чикаго», а также экс-игрок «Олимпиакоса» и «Барселоны» Артурас Карнишовас присоединился к проекту Лиги Европы под эгидой НБА.

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