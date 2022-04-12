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В Башкирии уже семь человек покусали клещи, но Уфу обработают от клещей лишь к 8 мая

В Башкирии уже семь человек покусали клещи, но Уфу обработают от клещей лишь к 8 мая

Снег еще не успел до конца сойти и обнажить землю, а клещи уже вступили в свои права. Так по данным Роспотребнадзора по Башкирии по данным на 11 апреля уже семь клещей успели после голодной зимней спячки полакомиться кровью жителей Башкирии.

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