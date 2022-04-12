В Башкирии уже семь человек покусали клещи, но Уфу обработают от клещей лишь к 8 мая

Снег еще не успел до конца сойти и обнажить землю, а клещи уже вступили в свои права. Так по данным Роспотребнадзора по Башкирии по данным на 11 апреля уже семь клещей успели после голодной зимней спячки полакомиться кровью жителей Башкирии.
Снег еще не успел до конца сойти и обнажить землю, а клещи уже вступили в свои права. Так по данным Роспотребнадзора по Башкирии по данным на 11 апреля уже семь клещей успели после голодной зимней спячки полакомиться кровью жителей Башкирии.
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