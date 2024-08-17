Global Look Press/The Swedish Coast Guard/XinHua В бундестаге необходимо организовать комиссию по делу о диверсиях на "Северных потоках", которая могла бы определить причастность Германии к теракту, заявила в интервью газете Berliner Morgenpost лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт.