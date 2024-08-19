Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Ситуация с ядерной безопасностью "ухудшается" на Запорожской атомной станции -- МАГАТЭ

Вена, 18 августа /Синьхуа/ -- Международное агентство по атомной энергии /МАГАТЭ/ в субботу предупредило, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции /ЗАЭС/ "ухудшается" после удара беспилотника поблизости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх