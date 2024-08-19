Ситуация с ядерной безопасностью "ухудшается" на Запорожской атомной станции -- МАГАТЭ

Вена, 18 августа /Синьхуа/ -- Международное агентство по атомной энергии /МАГАТЭ/ в субботу предупредило, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции /ЗАЭС/ "ухудшается" после удара беспилотника поблизости.